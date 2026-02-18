Torna a crescere il valore dei brand italiani nel 2026, Enel sale sul podio

Il valore totale dei 40 principali brand italiani è cresciuto del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 129 miliardi di dollari. È quanto emerge dal nuovo report Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026. Questo slancio segna la crescita annuale più forte dal picco post-pandemico del 2022, mostrando un cauto ma chiaro ritorno di fiducia da parte di imprese e consumatori, grazie a un clima economico più stabile nonostante le persistenti sfide di mercato. (Borsa Italiana)

Dallo studio di Kantar BrandZ emerge anche che, per la prima volta, Enel è il brand italiano di maggior valore, con una crescita del 17% che porta il suo valore a 18 miliardi di dollari, superando Gucci, da sempre leader della classifica. La sua performance riflette il “momento fortemente positivo del settore energetico, dove i maggiori operatori stanno ampliando la loro offerta per fornire soluzioni più sostenibili e vicine ai consumatori”. Enel ha “investito con costanza nelle energie rinnovabili e si è espansa in settori adiacenti come le telecomunicazioni, offrendo servizi attraverso la fibra ottica e rispondendo alla crescente domanda di esperienze ‘smart home'”.

Gucci, quindi, scende in seconda posizione con un valore di 13,8 miliardi di dollari, ma si conferma il primo player del settore lusso. Un settore che “continua ad affrontare un contesto complesso, a causa del cambiamento delle preferenze dei consumatori e dell’incertezza su mercati internazionali chiave come Cina e Stati Uniti”. Nonostante ciò, questo settore continua a contribuire in modo significativo al valore della classifica con i sei brand del lusso presenti in classifica di Kantar BrandZ che generano collettivamente un valore di 27,7 miliardi di dollari, pari al 22% del totale della Top 40.

Ferrari (13,5 miliardii dollari) e Kinder (8,9 miliardi di dollari) mantengono saldamente il terzo e quarto posto, mentre Generali (6 miliardi di dollari) chiude la Top 5, confermandosi il primo brand nel settore finanziario. Il brand “continua il forte trend di crescita ed è il brand a più rapida evoluzione nel settore dei servizi finanziari in termini di valore assoluto, confermando la solidità della sua strategia e la crescente fiducia che i consumatori ripongono nella sua proposta”, osserva Kantar BrandZ.

“Il ranking Kantar BrandZ 2026 disegna uno scenario più positivo per il mondo del business”, commenta Federico Capeci, Managing Director, Italia e Spagna, di Kantar. “Dopo anni di volatilità, i brand hanno ora l’opportunità di prepararsi a una nuova fase di crescita. La resilienza non è casuale: i brand che riescono a essere percepiti come più significativi e più differenzianti trasformano l’incertezza in slancio, generando un ROI più elevato e una crescita più rapida del valore. Il valore dei brand italiani sta tornando a salire, e i più forti guidano questa ripresa unendo la loro profonda rilevanza per i consumatori a una reale differenziazione”.