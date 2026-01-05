Gli incentivi per l’occupazione restano per ora fuori dal Milleproroghe

La proroga al 31 dicembre dei bonus per l’occupazione e l’autoimpiego previsti dal Decreto Rilancio (Dl 60/2024), già prevista nella bozza del Decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) e poi scomparsa dal testo pubblicato lo scorso 31 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale (302/2025), verrà ripristinata con un emendamento recepito dalla legge di conversione del decreto. (Sole 24 Ore)



Il chiarimento è stato fornito da fonti ministeriali dopo che la scomparsa della disposizione concernente la proroga aveva creato alcune preoccupazioni nel mondo delle imprese ed era stata subito segnalata da numerose agenzie di stampa. Secondo quanto appreso, le misure finalizzate all’occupazione di giovani, donne e nelle zone economiche speciali non sono apparse nel testo finale del Dl 60/2024 per una questione tecnica, in quanto la proroga era legata alle risorse stanziate nel Ddl Bilancio 2026, non ancora convertito in legge al momento dell’approvazione del Milleproroghe da parte del Consiglio dei ministri. Ragion per cui si interverrà con un emendamento alla legge di conversione.

Si ricorda che la bozza iniziale del Milleproroghe prevedeva lo slittamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 delle seguenti agevolazioni previste dal Dl 60/2024: