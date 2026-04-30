Von der Leyen, ‘dalle sanzioni dell’Ue impatto incisivo sull’economia russa’

“Le sanzioni dell’Ue hanno un effetto incisivo sull’economia russa.

Con l’inflazione in aumento e i tassi di interesse alle stelle, le conseguenze della guerra di scelta della Russia vengono pagate dalle tasche dei cittadini. Tanto che il Cremlino reagisce nel suo solito modo, limitando internet e la libertà di comunicazione”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell’Europarlamento.

“I russi hanno la sensazione di vivere di nuovo dietro una cortina di ferro, una cortina di ferro digitale. Ma se la storia ci insegna qualcosa, è che alla fine tutti i muri crollano”, ha sottolineato. (Ansa)