Istat: +20,8% dell’export ligure nel primo trimestre 2026

L’export della Liguria cresce del 20,8 per cento nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Lo rileva l’Istat nell’ultimo rapporto sull’andamento delle esportazioni nelle Regioni italiane “Dati che ci collocano sul podio delle Regioni più virtuose.
Merito di un sistema economico regionale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – che già in passato aveva dimostrato saper reggere alle varie crisi congiunturali e che, anche nei primi mesi di quest’anno, si conferma in buono stato di salute.
Come Regione Liguria, stiamo lavorando, anche attraverso i tavoli tecnici della Cabina di regia di coordinamento della Blue Economy, per consolidare e sviluppare questo posizionamento nazionale”.