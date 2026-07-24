Ferrovie, oltre mille bodycam per gli addetti FS Security

Oltre mille bodycam in dotazione ai dipendenti FS Security dall’1 luglio. Per noi, “la bodycam è un elemento di deterrenza”, quando chi vuole fare un qualcosa di illecito e si trova “davanti un addetto con la bodycam, fa un passo indietro” ha spiegato Pietro Foroni, Amministratore Delegato FS Security, nel corso dell’evento di presentazione delle bodycam- messe a disposizione degli operatori con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. (Ansa)

In 21 giorni – ha spiegato – sono state attivate 18 volte e “in 17 casi è stato un elemento di deterrenza. “La sicurezza è il nostro mantra”, ha detto il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli nel corso della presentazione. Numero che salirà a 1.100 entro la fine del 2026, in linea con il piano di assunzioni della società, per raggiunge circa 1.300 risorse entro il 2028. Si tratta del passo successivo di un percorso sperimentale iniziato nel 2025 in quattro regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia, che ha consentito di testare l’efficacia dei dispositivi, ponendo le basi per l’estensione progressiva a tutto il personale. Confermato quindi il valore strategico di tali strumenti per il contrasto ad episodi di aggressione, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti. Le bodycam, come ha spiegato Erminio Marco Iacomussi, amministratore delegato Fs Technology, sono integrate con la Security Control Room sviluppata da FS Technology per la gestione dei flussi video live e registrati; in caso di attivazione del dispositivo di allarme, il sistema rileva in tempo reale la posizione dell’operatore e invia automaticamente una segnalazione alla sala operativa. In questo modo, il personale della Control Room può acquisire informazioni immediate sull’intervento in corso, geolocalizzare l’operatore e accedere contemporaneamente alle immagini e all’audio trasmessi dal dispositivo. L’adozione delle bodycam si inserisce nell’ambito delle iniziative di innovazione tecnologica sviluppate da FS, per consolidare il sistema di prevenzione e presidio della sicurezza. L’introduzione di questi strumenti consente di elevare ulteriormente le misure di protezione dedicate al personale impegnato sul campo e contribuire alla creazione di un contesto operativo e di viaggio più sicuro per i passeggeri e per il personale del Gruppo FS.