Ok dell’Eurocamera a soglia di salvaguardia per import del riso al 45%

Il Parlamento europeo ha confermato, con 459 voti a favore, 127 contrari e 70 astenuti, l’accordo raggiunto con i Paesi Ue a dicembre per aggiornare il sistema di preferenze generalizzate, che elimina o riduce i dazi su certe importazioni da Paesi in via di sviluppo. (Ansa)

L’accordo fissa al 45% la soglia necessaria per far scattare le clausole di salvaguardia previste per il settore del riso nell’ambito degli accordi commerciali preferenziali dell’Ue con i Paesi in via di sviluppo, come Cambogia e Myanmar. Bocciati gli emendamenti per abbassarla al 20%. La normativa dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio.

Il sistema di preferenze generalizzate consente ai Paesi in via di sviluppo più vulnerabili di esportare verso l’Ue con dazi ridotti o azzerati. Nel nuovo assetto, tra le condizioni per accedere ai benefici commerciali vengono rafforzati gli obblighi di adesione a standard internazionali: tra i trattati da ratificare figurano anche l’Accordo di Parigi sul clima, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e quella sui diritti dell’infanzia.

Oltre alle misure di salvaguardia per il riso europeo, l’intesa introduce criteri più stringenti per sospendere le preferenze in caso di mancata cooperazione sul rimpatrio dei migranti irregolari. È prevista una procedura di valutazione più lunga e un impegno obbligatorio di almeno 12 mesi con i Paesi interessati. Per i Paesi meno sviluppati, questa condizionalità entrerà in vigore due anni dopo l’applicazione del regolamento. L’accordo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio Ue prima di entrare in vigore, con una durata prevista di dieci anni.

Soddisfatto il relatore del Parlamento europeo, il socialista tedesco Bernd Lange: “Non sempre si ottiene tutto ciò che si vuole, ma a volte si raggiunge un ottimo accordo”, ha commentato in Aula citando i Rolling Stones, dopo aver criticato i tentativi di riaprire il testo per modificare la soglia delle clausole di salvaguardia sul riso. “Dopo quattro anni di negoziati, il sistema modernizzato è finalmente realtà. Il commercio non è fine a se stesso: è uno strumento, e lo abbiamo reso più efficace. In un mondo segnato dalle tensioni, l’Ue dimostra di essere un partner affidabile”.