Turismo, la Regione Emilia-Romagna ci investe 34 milioni

La Regione «affina strategie e obiettivi per un 2026 di rilancio e rafforzamento del turismo». E lo fa «partendo da un investimento che conferma e, in alcune linee di intervento aumenta, le risorse, attestandosi su 34 milioni di euro». Sul fronte della promozione turistica, inoltre, «vengono rese strutturali le risorse di Apt e Destinazioni turistiche per migliorare la capacità di pianificazione delle attività con 18,4 milioni destinati nel solo 2026, mentre oltre 3 milioni saranno impiegati, attraverso bandi, per la promo-commercializzazione delle imprese e degli enti locali». Un impianto che «mette in relazione turismo, eventi sportivi e commercio con le politiche agricole e con quelle per le attività produttive, e che consente di ampliare il pubblico, destagionalizzare l’offerta e valorizzare le diverse vocazioni dell’Emilia-Romagna sui mercati nazionali e internazionali». Soddisfatta l’assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, che sottolinea: «Ci prepariamo a un Capodanno molto positivo per il nostro turismo, con buone notizie su arrivi e presenze». (Corriere della Sera)

Entrando nel dettaglio dei finanziamenti, «sul fronte del turismo, oltre allo stanziamento per Apt e Destinazioni turistiche vengono incrementate di 50mila euro le risorse per rievocazioni storiche (350mila euro nel 2026) e di 50mila euro i fondi per le Pro loco (250mila euro nel 2026)». Un’attenzione particolare è rivolta alla montagna: nel 2025 la Regione «ha investito oltre 2,6 milioni tra revisioni di impianti pubblici, contributi agli impianti privati e spese di gestione delle stazioni sciistiche, a cui si aggiungono 250mila euro per la convenzione del Corno alle Scale e 100mila per il progetto di promozione Appennino Verde e Bianco». Grande rilievo assume anche il Parco del Delta del Po, al centro di un progetto integrato di valorizzazione turistica condiviso con la Regione Veneto.

Sul versante delle infrastrutture turistiche, la Regione «ha candidato e ottenuto l’approvazione di interventi finanziati con il Funt in conto capitale, in particolare su impianti sciistici e porti». Per il 2025 «sono stati presentati progetti per 4,8 milioni, con un contributo Funt di oltre 2 milioni e un cofinanziamento degli Enti locali pari a circa 2,8 milioni, riguardanti in particolare i porti di Bellaria, Igea Marina e Rimini».

Altro asse strategico è quello dell’accessibilità: in quest’ambito «si svolgerà a Rimini, dal 18 al 20 maggio, la 19esima edizione di «Routes Europe», tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni». Sul piano della promozione, Apt «ha realizzato, nel 2025, una nuova collana di 14 cartoguide tematiche dedicate alle eccellenze regionali», e a supporto delle politiche pubbliche «è nato anche l’Osservatorio del Turismo, basato su dati avanzati e su un sistema digitale integrato». Procede anche «l’iter per la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Unesco, con il documento preliminare già inviato a Icomos e ulteriori passaggi tecnici previsti nel 2026».