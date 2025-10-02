Attualità e politica

Export: il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla Scuola “The Young Hope”

In occasione della settima edizione della Scuola “The Young Hope”, svoltasi a Roma, il 30 settembre 2025, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato da Annalisa Chirico ha dichiarato: “Le elezioni delle Marche sono regionali. La sinistra ogni volta cerca di scagliarsi contro il centrodestra, ma i cittadini che vanno al voto sanno ciò che fanno”.

Ha poi concluso dichiarando: “15 miliardi in 3 anni; il PNRR metteva a disposizione poche risorse al Masaf. Oggi siamo arrivati a 8.5 miliardi di euro e l’agricoltore è stato rimesso al centro del nostro territorio, l’Italia vede crescere il reddito degli agricoltori al +10%, nonostante i dazi”.

