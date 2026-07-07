L’Italia al top nel turismo in Europa, per Meloni: “Settore strategico”

L’Italia si prende la corona del turismo europeo per l’estate 2026. Secondo le ultime elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il Belpaese batte i diretti concorrenti continentali grazie a un mix vincente di alta occupazione delle strutture e tariffe competitive. (Rai News)

A spingere l’acceleratore sono soprattutto i mesi di giugno (+13,4%) e luglio (+10%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnale di una stagione partita subito fortissimo.

L’Italia si conferma Regina del turismo europeo per l’estate 2026: boom di voli e l’alternativa dei laghi

L’Italia si prende la corona del turismo europeo per l’estate 2026. Secondo le ultime elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il Belpaese batte i diretti concorrenti continentali grazie a un mix vincente di alta occupazione delle strutture e tariffe competitive.

A spingere l’acceleratore sono soprattutto i mesi di giugno (+13,4%) e luglio (+10%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnale di una stagione partita subito fortissimo.

In base all’analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, nel primo semestre del 2026 si registra un notevole incremento del turismo in Italia, con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull’intero territorio nazionale.

Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono: Calabria: +10,54%, Umbria: +9,70%, Piemonte: +9,22%, Anche altre regioni come Sardegna (+8,24%), Puglia(+7,43%) e Liguria (+6,56%) hanno contribuito a questo andamento positivo.

Soddisfatto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi: “L’estate del 2026 si conferma un successo. L’incremento delle ricerche e della capacità aerea dimostra un forte interesse internazionale. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra Governo, imprese e operatori del settore”.

I numeri

Il tasso di occupazione delle strutture ricettive italiane si attesta al 51,2%, staccando nettamente le altre grandi mete del Mediterraneo e d’Europa. Il tutto mantenendo un prezzo medio a notte più accessibile rispetto a Spagna e Grecia.

Un 51,2% superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%) e una tariffa media (153 euro) più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195).

Regioni d’oro e il boom dei laghi

Guardando dentro i confini nazionali, la locomotiva del turismo estivo è il Nord-Est, ma l’intera penisola si difende benissimo.

Le regioni che registrano i tassi di occupazione più alti sono: Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Provincia autonoma di Trento (55,7%), Provincia autonoma di Bolzano (54,9%).

Ottimi risultati anche per Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%), tutte sopra la media nazionale.

Il trend del 2026 premia le aree lacuali, ossia i laghi che si posizionano in cima alle preferenze con il 54% di occupazione, seguite a ruota dalle località termali e balneari (entrambe al 51%).

Caccia al volo: +26% di ricerche dall’estero

L’interesse internazionale per l’Italia è letteralmente esploso, come dimostra l’impennata del +26% delle ricerche aeree rispetto al 2025. Tra i mercati europei che stanno crescendo a ritmo più sostenuto spiccano la Polonia (+76%), la Germania (+66%) e la Spagna (+48%).

A supportare questa enorme domanda c’è stato un forte potenziamento dei collegamenti commerciali: l’offerta di posti sui voli di linea diretti verso l’Italia è cresciuta del 14%, un incremento decisamente superiore a quello di Spagna (+8%), Grecia (+7%) e Francia (+2%).

Anche il weekend di Ferragosto (14-16 agosto) è già nel mirino dei viaggiatori, con un +17% di ricerche di voli sia da parte di italiani che di stranieri.