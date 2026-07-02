Sono 4 milioni e 628mila gli occupati in Lombardia al termine del primo trimestre dell’anno. Un dato in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2025: 39mila in più. A rivelarlo è l’aggiornamento di inizio anno di PoliS-Lombardia elaborata sui dati Istat della “Rilevazione continua sulle forze di lavoro“ che certifica il miglior risultato dal 2019. Il tasso di occupazione della popolazione lombarda con età compresa tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 70,3%, segnando un miglioramento dello 0,3% in un anno: la regione si colloca otto punti sopra la media nazionale (62,5%). (Il Giorno)

Il report ha aggiornato anche il mercato del lavoro: i lombardi in età attiva in cerca di un impiego scendono a 132mila, -8,1% rispetto al primo trimestre del 2025 (12mila in meno). Parallelamente diminuisce il tasso di disoccupazione al 2,8% (-0,3%), uno scenario migliore rispetto al 5,4% registrato a livello nazionale. A beneficiare di questo trend positivo sono stati entrambi i generi: la disoccupazione maschile si attesta ora al 2,5%, quella femminile al 3,2%.

Analizzando i settori dell’economia regionale sono le costruzioni a fare da locomotiva all’occupazione – con un incremento di 49mila addetti (+17,6%) – seguita dall’agricoltura (+17mila unità). Complessivamente l’industria migliora del 3,1% la presenza di occupati. La sorpresa arriva dagli autonomi: 117mila in più rispetto al 2025 con un incremento del 14,3%. Il tasso di attività raggiunge il 72,3%, in leggera salita (+0,1%) su base annua, un dato sensibilmente superiore alla media del Paese (66,2%).

Il settore più turistico – che somma gli operatori impiegati in alberghi, ristoranti e commercio – conta in Lombardia quasi 841mila addetti, con un trend in crescita. Solo quattro province sono in controtendenza: Monza, Bergamo, Cremona e Como.