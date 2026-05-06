Regione Piemonte, 100 mila euro per cinque nuovi distretti commerciali

La giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore al Commercio, Paolo Bongioanni, ha approvato uno stanziamento di 100mila euro per costituire e sostenere nelle spese d’avviamento cinque nuovi distretti del commercio, due dei quali potranno nascere a Torino. (Ansa)

La somma – messa a disposizione a bilancio dall’assessore al Bilancio e attività produttive, Andrea Tronzano – sarà assegnata tramite un bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane e consentirà di intervenire con un sostegno di 20 mila euro per ogni nuovo distretto.

“Ho fatto questa delibera – spiega l’assessore Bongioanni – per soddisfare una forte richiesta del territorio che chiede di avere sul territorio altri Distretti del commercio, strumenti che in tutto il Piemonte si stanno rivelando uno strumento strategico per contrastare la desertificazione commerciale, per sostenere l’organizzazione e il miglioramento dei servizi al servizio delle comunità e rilanciare gli esercizi di vicinato.

Proprio per questo, con questa delibera, ho modificato la normativa precedente togliendo il vincolo che prevedeva che Torino potesse avere al massimo due distretti, portando a tre il numero istituibile”.

“Con particolare riferimento alle periferie urbane di Torino, i negozianti che tengono esercizi di prossimità a fronteggiare spaccate e degrado sono eroi che devono trovare al loro fianco le istituzioni.

Per questo motivo, poter accompagnare la nascita di due nuovi distretti in Torino è un intervento di straordinaria importanza per rilanciare il commercio di prossimità, con tutto il volano di effetti positivi che esso porta con sé per il tessuto urbano e i suoi abitanti”, commentano il vicepresidente della giunta regionale, Maurizio Marrone, e l’assessore Tronzano.

Il bando è rivolto alle amministrazioni comunali. Con i nuovi cinque distretti del commercio il numero di quelli attivati in Piemonte salirà a 103, di cui 78 già operativi e 20 in corso di avviamento.