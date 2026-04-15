Cdp indica Pasqualino Monti AD di Terna e Stefano Cuzzilla Presidente

Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del Cda e del collegio sindacale di Terna.

Alla presidenza è stato indicato Stefano Cuzzilla e come ad Pasqualino Monti. Nella lista anche Elisabetta Tromellini, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori e Anna Lorusso.

Pasqualino Monti, indicato da Cdp alla carica di amministratore delegato di Terna, è nato a Ischia (Napoli) il 28 aprile 1974. (Ansa)

È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e ha conseguito un master in Banking and Finance presso la Fondazione Cuoa.

Manager con consolidata esperienza nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture strategiche nazionali e di sistemi complessi in ambito regolato, il 28 aprile 2023 viene nominato ad di Enav (Ente nazionale assistenza al volo), società quotata partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha promosso lo sviluppo e il consolidamento della presenza internazionale del Gruppo, oggi attivo in oltre 80 Paesi, e rafforzato il core business. Enav ad oggi, secondo le autorità europee, risulta il miglior service provider d’Europa per qualità del servizio.



Dal 2021 è commissario straordinario nominato dalla residenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di opere strategiche nazionali. Dal 2017 al 2025 è stato presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, dove ha attuato un piano di investimenti infrastrutturali superiore a un miliardo di euro. Dal 2011 al 2015 è stato presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, contribuendo al posizionamento del porto di Civitavecchia come primo scalo crocieristico del Mediterraneo.



Dal 2013 al 2017 è stato presidente di Assoporti – Associazione dei porti italiani. È stato inoltre componente del Comitato esperti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Piano strategico della portualità e della logistica. Ha ricoperto incarichi accademici, nel 2014 ha ricevuto l’International business award dalla National italian american foundation e nel 2022 la cittadinanza onoraria della Città di Palermo.