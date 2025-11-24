CLEAN ENERGYINNOVAZIONE

Aree idonee rinnovabili, nuove regole nel dl Transizione 5.0

I criteri di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di energia rinnovabile entrano nel decreto legge Transizione 5.0 approvato dal Consiglio dei Ministri. (Ansa)

Il tema, da affrontare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, era inizialmente previsto nelle bozze del decreto energia che però, tra continui rinvii, non ha ancora visto la luce.
La definizione di una nuova normativa nazionale vincolante per l’individuazione delle aree è necessaria per superare la bocciatura del precedente decreto ministeriale da parte del Tar Lazio.

Il Tribunale amministrativo ha imposto al Governo di non consentire alle Regioni di varare maggiori restrizioni rispetto alla norma nazionale e di garantire maggiore omogeneità tra le Regioni.
Il dl contiene anche la definizione di “impianto agrivoltaico”, ovvero “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, – si legge – l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

