Sace: ecco tutte le nomine del mese di agosto

Valzer di nomine governative per Sace, il gruppo assicurativo partecipato al 100% dal Ministero dell’Economia, ecco Michele Pagnotti come Amministratore Delegato e Guglielmo Picchi come Presidente.
Entrambe le cariche sono state decise dal Ministro Giorgetti. (Il Foglio)

Per Simest, controllata dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è stata riconfermata nelle scorse settimane Regina Corradini D’Arienzo.
Queste sono le nomine più importanti (oggi si riunirà il CdA di Sace), poi mancano le posizioni in Arera, Antitrust e Consob.

Per l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il governo ha individuato il nome del Presidente nella persona di Nicola Dell’Acqua, già commissario di Palazzo Chigi per l’emergenza idrica.

La casella dell’Antitrust sarà riempita da un nome di un manager gradito alla Formula 1, ma se ne riparlerà a settembre.

