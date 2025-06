Cdp al fianco della Basilicata per la gestione dei progetti europei

L’obiettivo è consolidare il ruolo di Cassa depositi e prestiti in veste di partner degli enti locali nella gestione dei fondi europei. L’istituto guidato da Dario Scannapieco offrirà, così come previsto nel piano strategico presentato nei mesi scorsi, un nuovo tipo di supporto tecnico finanziario agli enti gestendo direttamente per loro conto i fondi europei. Una diversa modalità operativa che rispetto al passato punta a garantire sia l’ampliamento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, sia a rendere più snelli e veloci i processi di utilizzo delle risorse. (Corriere)

Il banco di prova sarà la convenzione concordata da Scannapieco e dal governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, che prevede la messa a terra di 100 milioni di euro di stanziamenti della programmazione comunitaria a favore attraverso il nuovo meccanismo: ossia Cdp nel ruolo di gestore dei fondi europei.

Un’evoluzione del ruolo dell’Istituto di via Goito, che proprio su indicazione delle Regioni si attiverà per gestire le risorse pubbliche affiancando gli enti e le amministrazioni nelle fasi di investimento, selezione dei progetti, utilizzo dei fondi, monitoraggio delle erogazioni, che avranno tra i destinatari, oltre i soggetti pubblici, le imprese locali.

L’intesa tra Cdp e Basilicata affida, come detto, a Cdp circa 100 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per il ciclo 2021-2027.

In base agli accordi con la Regione governata da Bardi i tecnici Cdp gestiranno e destineranno un parte delle risorse agli enti locali per interventi di efficientamento energetico, di promozione della mobilità urbana sostenibile e di innovative iniziative culturali. Il resto delle risorse sarà, invece, destinato alle aziende locali per progetti in tecnologia e transizione energetica.