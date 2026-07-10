L’Italia al top del turismo in Europa anche in estate

L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026: il tasso di saturazione Ota, registrato dalle online travel agencies, è del 51,2%, superiore a competitor come Spagna (42,8%) e Francia (32,9%), mentre la tariffa media (153 euro) è più bassa rispetto a Spagna (170) e Grecia (195). (Ansa)

In particolare, stando ai dati dell’Ufficio di Statistica del ministero del Turismo, i tassi di saturazione più elevati si registrano in Veneto (57,5%), in Emilia-Romagna (56,7%) e nelle Province autonome di Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%).

A seguire, Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%), tutte sopra la media nazionale. E a giugno e luglio il tasso di saturazione cresce rispettivamente del +13,4% e del +10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra le destinazioni non c’è solo il mare: le aree lacuali sono quelle con il grado più elevato di saturazione (54%), seguite da località termali e balneari (entrambe al 51%). A testimoniare l’interesse dei turisti internazionali per l’Italia è anche l’incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all’anno scorso, con un +76% dalla Polonia, +66% dalla Germania e +48% dalla Spagna. Cresce anche Ferragosto, con un +17% nelle ricerche di voli per il periodo 14-16 agosto rispetto al 2025.