Sull’export obiettivo chiave: 700 miliardi entro fine 2027

“Le notizie sono molto positive, vogliamo arrivare entro la fine del 2027 a 700 miliardi di export, l’Italia è il quinto esportatore mondiale, stiamo credo per arrivare in quarta posizione e anche il sud cresce più del nord per quanto riguarda le esportazioni, siamo circa a +11%. Questo significa che ci sono delle grandi potenzialità”. (Ansa)

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, a margine della tappa sud di ‘Obiettivo Export’, in corso nella Fiera del Levante di Bari.

“Il piano d’azione del governo – ha aggiunto – punta a esplorare, oltre ai mercati americano ed europeo, mercati extraeuropei grazie agli accordi con il Mercosur, con l’India, con il Messico.

Insomma, vogliamo far sì che le nostre imprese possano continuare a internazionalizzarsi, a esportare, far conoscere meglio i loro prodotti in giro per il mondo, per far stare meglio i nostri cittadini”. “Quindi – ha detto il ministro – l’export veramente sta diventando sempre più un volano per la nostra economia, siamo a circa il 40% del Pil e, quindi, veramente tutte le nostre iniziative puntano a fare crescere le nostre imprese al di là dei confini, con il sostegno totale delle nostre ambasciate, dei nostri consolati, perché nessuna impresa fuori dai confini italiani si debba mai sentire sola”.