Rocca, ‘inserire la spesa per terapie innovative tra gli investimenti’

Inserire la spesa per le terapie innovative, ad esempio in ambito oncologico, nella voce degli investimenti e non in quella della spesa corrente. È la proposta del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del primo Summit nazionale sulle politiche per le malattie rare. (Ansa)

“Questo spostamento – ha aggiunto – ci aiuterebbe a costruire i nostri bilanci e la nostra programmazione sanitaria in maniera differente, anche perché più va avanti la ricerca, e di questo noi siamo orgogliosi, più avremo bisogno di farmaci innovativi e di terapie geniche che possano dare risposte a ogni singola persona”.



Sulle malattie rare, il Presidente ha poi ricordato come “abbiamo investito nel rafforzamento della nostra rete regionale” e “abbiamo adottato un documento con linee di indirizzo organizzative operative che hanno consentito di definire nuove regole comuni e modelli organizzativi condivisi che hanno permesso di rafforzare il ruolo dei team multidisciplinari e la continuità assistenziale”.