Banca Italia, economia ligure cresce sopra la media nazionale

Nel 2025 l’attività economica in Liguria è cresciuta leggermente. Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) elaborato dalla Banca d’Italia, nell’anno il prodotto sarebbe aumentato dello 0,8%, un valore di poco superiore alla media italiana (+0,5%). Questo quanto emerge dal rapporto annuale sull’economia. (Ansa)

L’incertezza sull’evoluzione della domanda, alimentata dai conflitti in corso e dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, condiziona però le aspettative per i prossimi mesi, che sono improntate a cautela.

Nell’industria in senso stretto l’occupazione è lievemente incrementata, mentre il numero delle ore lavorate e il fatturato a prezzi costanti si sono mantenuti su livelli allineati a quelli dello scorso anno; l’accumulazione di capitale fisso è cresciuta. Il numero di occupati è salito del 2,7%: Bankitalia ha registrato un +5% di lavoratori dipendenti a fronte di un -4,3% di quelli autonomi. Sono state più le donne a trovare impiego rispetto agli uomini. Il tasso di occupazione è risultato pari al 68,8%, 1,5 punti percentuali in più rispetto al 2024.



Le presenze turistiche sono diminuite di poco, sia nella componente domestica sia in quella straniera. In aumento il numero dei passeggeri in transito nei porti liguri (+1,4%). I crocieristi sono cresciuti dell’8,3% mentre il numero dei viaggiatori in traghetto è calato del 4,6. Il traffico mercantile è rimasto pressoché stabile (-0,2%). Le condizioni economiche aziendali si sono mantenute favorevoli: secondo l’indagine della Banca d’Italia oltre l’85% delle imprese liguri ha conseguito un risultato economico positivo. Cresciuta la spesa pubblica: nel 2025 è stata pari a 8,2 miliardi, con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente.