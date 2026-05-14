Prodotti DOP nelle Marche, un’economia che vale oltre 130 milioni

La Dop Economy marchigiana vale circa 136-137 milioni di euro, pari al 6% della produzione agroalimentare regionale, con una crescita recente del 4%. Il sistema conta 35 prodotti certificati tra cibo e vino — 14 Dop e Igp alimentari e 21 denominazioni vinicole — e coinvolge oltre 2.750 operatori. (Ansa)

Sono i numeri presentati al talk “La Dop Economy delle Marche”, promosso dalla Regione nell’ambito di Tuttofood 2026 a Milano, coordinato dal giornalista gastronomico Edoardo Raspelli e con la partecipazione del vicepresidente regionale e assessore all’Agricoltura Enrico Rossi.

Al confronto hanno preso parte i rappresentanti delle principali filiere certificate marchigiane: vini, Casciotta d’Urbino, Maccheroncini di Campofilone, Prosciutto di Carpegna, Oliva Ascolana, Ciauscolo e altre denominazioni. Accanto al talk si è tenuto uno show cooking dedicato alle produzioni regionali.

“Le Marche hanno produzioni diverse, spesso di piccola dimensione: proprio per questo devono imparare a parlare con una voce più corale, capace di intercettare mercati attenti alla qualità. Come Regione intendiamo accompagnare questo percorso attraverso gli strumenti del Csr, sostenendo progetti di filiera, innovazione e una promozione più organica”, dice il vicepresidente Rossi.