Enel è il primo brand italiano per valore nel mondo

Enel ha conquistato, per la prima volta, la vetta della prestigiosa classifica “Most Valuable Italian Brands 2026”. Il report, presentato oggi a Milano in occasione dell’ottava edizione dell’evento Kantar BrandZ Italia presso la Fondazione Catella, ha proiettato l’azienda elettrica al top tra i marchi italiani nel mondo, con una crescita del 17% in un anno, raggiungendo i 18 miliardi di dollari di valore.

Enel ha ricevuto il riconoscimento per la sua capacità di diventare sempre più un partner affidabile per i consumatori che desiderano soluzioni di energia sostenibile per il loro futuro. Il risultato emerge dal più autorevole studio che analizza le performance e la percezione dei principali marchi italiani nel mondo. Kantar BrandZ, infatti, misura la forza di un marchio combinando dati e analisi con le opinioni di milioni di persone in 54 paesi. Del resto, Enel ha investito in modo costante nelle energie rinnovabili, rafforzando il proprio posizionamento come attore chiave nella decarbonizzazione e nella digitalizzazione e, secondo Kantar, non viene più vista soltanto come utility tradizionale, ma come brand innovativo, vicino alle persone.

Non solo produzione di energia: la strategia dell’azienda elettrica ha puntato anche sulla diversificazione dell’offerta. Un’evoluzione che ha permesso al brand di intercettare nuovi bisogni dei consumatori, proponendosi come piattaforma integrata anche di soluzioni per la casa e per la mobilità sostenibile.

Il Gruppo ha recentemente confermato la propria leadership anche nei principali indici di sostenibilità globali, ottenendo riconoscimenti di rilievo per la governance, la trasparenza fiscale e la rendicontazione climatica. In particolare, Enel si è classificata al primo posto nel Tax Transparency Benchmark 2025, risultando l’unica realtà italiana al vertice di una selezione di 116 grandi società quotate europee.