Il centro Italia traina l’export con le vendite in crescita del 13,2%

Il Made in Italy batte i dazi di Trump e le tensioni geopolitiche e supera il 2025 con un export in crescita del 3,3%. Ma in questa fase è soprattutto il Centro a trainare le vendite all’estero e in particolare incidono quelle del Lazio verso gli Stati Uniti, in aumento di oltre il 50 per cento sui valori del 2024, grazie alla spinta del farmaceutico, e quelle della Toscana verso Svizzera, Spagna e Paesi Opec. «Nel 2025 la crescita dell’export nazionale è sintesi di dinamiche territoriali differenziate», evidenzia l’Istat nell’ultimo rapporto sulle esportazioni delle regioni italiane. (Il Messaggero)

L’aumento delle esportazioni è marcato per il Centro (+13,2%), più contenuto per il Sud (+3,2%), il Nord-Ovest (+2,3%) e il Nord-Est (+2%). In difficoltà le Isole, dove l’Istat rileva una forte contrazione tendenziale dell’11%. Le esportazioni del Centro tengono a livello congiunturale anche nel quarto trimestre (+0,7%), mentre nel resto del Paese arretrano. La riduzione congiunturale è ampia per il Sud e le Isole (-6,7%), più contenuta per il Nord-Est (-1,1%) e il Nord-Ovest (-0,5%).

L’ottima performance del Centro è sostenuta dalla Toscana, dove nel 2025 l’export cresce del 21,3%, e dal Lazio con il +9,6%. Determinanti le vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici. Se, invece, si guarda all’export delle singole province, a brillare sono Firenze, Arezzo e Frosinone, oltre a Trieste e Varese. Male, invece, Siracusa, Milano, Cagliari, Ascoli Piceno e Siena.

«Nel 2025, nonostante un quadro congiunturale molto complesso, le esportazioni del Lazio sono cresciute di quasi il 10%, con un’incidenza pari al 22,8% sull’export nazionale e un aumento record delle vendite verso gli Stati Uniti, in crescita del 54,2%», sottolinea la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.