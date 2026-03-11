Enel ha installato prime 3.730 colonnine con i fondi del Pnrr

Enel ha completato le installazioni dei punti di ricarica del primo bando del Pnrr. (Ansa)

I 3.730 punti di ricarica ‘fast’ coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma.

L’intervento infrastrutturale di Enel, reso possibile anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Next Generation Eu dell’Unione Europea, prevede poi una nuova tranche di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando Pnrr che, una volta ultimata, porterà a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

Circa il 40% delle installazioni è nel sud Italia.

Il Gruppo Enel ha così raggiunto il 50% delle assegnazioni ad oggi aggiudicate nei 3 Bandi Pnrr per le infrastrutture di ricarica in contesto urbano. Le stazioni di ricarica installate hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea consentendo un rifornimento rapido.