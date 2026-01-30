Pignotti (Sace): “Fare squadra è essenziale per sostenere l’export”

Il sistema Italia consolida la presenza nel Golfo con un’alleanza industriale che punta a coinvolgere le imprese italiane nei grandi progetti della regione, un’area il cui l’interscambio commerciale vale 29,4 miliardi di euro per Italia, di cui 6,9 miliardi per la Lombardia e 3,7 miliardi solo per il ‘quadrilatero’ di Assolombarda. Promuovere nuove opportunità per le nostre filiere produttive è l’obiettivo dell’accordo operativo siglato nell’Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi tra Assolombarda e il gruppo Alghanim, insieme a Sace e Simest, le due patecipate che costituiscono il polo dell’export e dell’internazionalizzazione italiano. (Ansa)



Il protocollo prevede lo sviluppo di progetti e bandi nell’area dei Paesi del Golfo e l’organizzazione di iniziative con il supporto finanziario e assicurativo. “Poniamo le basi per una presenza strutturale nella regione e per un nuovo modello proattivo di internazionalizzazione”, ha sottolineato il presidente di Assolombarda Alvise Biffi.

L’accordo, aggiunge, “rappresenta un nuovo modello che intendiamo riprodurre in altre aree del mondo, in cui è l’associazione a coinvolgere le imprese”. E arriva in giornate importanti per i rapporti bilaterali, grazie alla visita del presidente della Repubblica Mattarella a Dubai e Abu Dhabi.

Per il gruppo Alghanim, multinazionale con sede in Kuwait e che opera in oltre 12 paesi, l’alleanza è “una piattaforma concreta per trasformare le relazioni bilaterali in opportunità strutturate di investimento e sviluppo industriale”. Simest (Società italiana per le Imprese Miste all’Estero), ha spiegato il presidente Vittorio de Pedys, “metterà a disposizione il proprio know-how e gli strumenti finanziari per accompagnare le Pmi italiane nell’accesso a un mercato ad alto potenziale di crescita”. “Fare squadra – conclude l’amministratore delegato di Sace (Società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese) Michele Pignotti – è essenziale per sostenere l’export e aprire nuove opportunità per il Made in Italy nel Golfo”.