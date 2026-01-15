EconomiaLE TASCHE DEGLI ITALIANI

Agroalimentare: export in crescita nonostante la complessità geopolitica

“Nel complesso quadro geopolitico in cui ci troviamo, l’Italia, riesce ad avere un export che cresce costantemente, creando lavoro e occupazione. (Adnkronos)

Ciò è stato possibile anche grazie al governo italiano, che sostiene un modello di interazione tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale, l’associazionismo e le rappresentanze, oltre a riuscire a tornare leader non solo dal punto di vista commerciale e della produzione, ma anche dell’indicazione delle strade da seguire all’Unione europea”. Questo è quanto affermato da Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore.

