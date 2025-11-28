Eni: Plenitude avvia la costruzione di un parco eolico in Calabria da 13 MW

EconomiaINNOVAZIONE

Plenitude, controllata di Eni, ha avviato la costruzione del parco eolico Tarsia Ovest, situato nel Comune di Tarsia, in provincia di Cosenza, con una potenza complessiva di circa 13 MW. Il parco, una volta entrato in esercizio, avrà una produzione stimata di energia di circa 30 GWh/anno. Il progetto prevede l’installazione di 3 aerogeneratori della potenza di 4,3 MW ciascuno, con diametro di 150 metri ed un’altezza complessiva di 180 metri. L’impianto verrà collegato alla rete elettrica mediante cavidotti ed una sottostazione elettrica di trasformazione dedicata. (Repubblica)

“L’avvio dei lavori di Tarsia Ovest rappresenta una iniziativa importante che riflette il nostro impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia ed è in linea con il nostro obiettivo di investire in soluzioni funzionali alla transizione energetica”, ha detto Paolo Bellucci, Responsabile Rinnovabili di Plenitude in Italia.

