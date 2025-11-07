Segno positivo in Molise su occupazione e credito, cala l’export

Un’economia regionale complessivamente stabile, con lievi progressi sul fronte occupazionale e del risparmio, ma anche con criticità legate alla flessione dell’export e al forte calo delle start-up innovative. (Ansa)

È questa, in sintesi, la fotografia del Molise nel terzo trimestre 2025 secondo i dati del ‘Centro studi Tagliacarne’, diffusi nell’ambito dell’osservatorio DataView della Camera di commercio del Molise.

Tra settembre 2024 e settembre 2025 il numero di imprese attive in regione è rimasto sostanzialmente stabile, in controtendenza rispetto alla media nazionale che ha registrato -0,6%.

Decisamente più negativa, invece, la dinamica delle start-up innovative, che registrano un calo del -42,3% a fronte del -5,2% in Italia. In crescita, al contrario, le istituzioni del Terzo settore, con un +7,2% rispetto all’anno precedente, confermando la vitalità e la tenuta del comparto sociale molisano. Prosegue la crescita dell’occupazione, +1,5% rispetto al primo semestre 2024, contro +1,4% in Italia, ma le entrate programmate dalle imprese extra-agricole mostrano un segno negativo, -6,3% rispetto a -2,5% in Italia, segnale di maggiore prudenza nelle nuove assunzioni. Preoccupano le ore di Cassa integrazione guadagni, più che triplicate su base annua, +254,6% contro +21,8% nazionale, indice di persistenti difficoltà in alcuni comparti produttivi. Le esportazioni molisane chiudono il primo semestre 2025 con una flessione del -9,8%, in controtendenza rispetto alla media italiana, +2,1%. Cresce invece il mercato immobiliare con un +9% di transazioni normalizzate di abitazioni, un dato vicino a quello nazionale pari a +9,5%. Positivi i dati sul risparmio e sulla liquidità, con una crescita del +2,6% della consistenza di depositi bancari e risparmio postale, in Italia +0,4%, resta invece stabile l’erogazione di prestiti alle attività economiche, – 0,3%, in linea con il dato medio nazionale, -0,4%.