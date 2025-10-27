Economia

Da Cdp 51 milioni di fondi alle pmi del turismo in Liguria

I settori alloggiativi e dei servizi di ristorazione in Liguria al giugno 2025 hanno registrato oltre 51 milioni di nuovi finanziamenti dal Fondo di garanzia per le Pmi della Cassa Depositi e Prestiti, con 354 domande accolte.
E' quanto è emerso nel corso della riunione a Savona della Commissione regionale Abi Liguria, presieduta da Luigi Zanti, con il Direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona e Responsabile Turismo di Confindustria Liguria, Carlo Scrivano. (Ansa)


Il Fondo di garanzia viene attivato presentando una domanda di finanziamento a una banca e richiedendo contestualmente che sul finanziamento venga acquisita la garanzia diretta del Fondo.
Sarà poi la banca stessa ad occuparsi della domanda.
“L’andamento confortante della recente stagione turistica – ha dichiarato Carlo Scrivano di Confindustria – impone di proseguire il rafforzamento del settore in senso ancora più moderno, sostenibile e competitivo.

Accanto al necessario rilancio della mobilità infrastrutturale, resta fondamentale il sostegno bancario in termini di disponibilità di risorse, consulenza e supporto per l’accesso a fondi pubblici e comunitari, con risposte rapide e riferimenti tecnici ben identificabili sul territorio”.
Abi Liguria ha rinnovato la disponibilità a collaborare.
Luigi Zanti ha dichiarato che “diventa fondamentale stimolare nuovi investimenti e incoraggiare sul terreno della progettualità, anche attraverso strumenti di agevolazione che siano sempre più efficienti, efficaci e coordinati tra loro, per evitare duplicazioni e ritardi operativi”.

