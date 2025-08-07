Hospitality in estate: il lavoro temporaneo traina il settore

La filiera dell’hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva. Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136mila assunzioni, che diventano oltre 301mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%. (Borsa Italiana)

Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale – secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35.

Ma quali sono nel dettaglio le principali dinamiche del lavoro temporaneo nel settore turistico in Italia? Le svela iziwork con la nuova edizione di iziwatch, l’osservatorio sul lavoro temporaneo dedicato al comparto basato su oltre 13.000 lavoratori che hanno trovato occupazione nel comparto hospitality attraverso iziwork dal 2020 ad oggi.

Le professioni più ricercate nel lavoro temporaneo dell’hospitality riflettono la stagionalità e la varietà dell’offerta turistica. In cima alla lista figurano le hostess per cerimonie e feste (62%) seguite dai camerieri di sala (11%), dai facchini d’albergo (7%) e dagli addetti fast food (7%). Il predominio delle hostess riflette l’importanza dell’eventistica, dai concerti ai grandi eventi che caratterizzano la stagione. Completano la classifica barman (4%) camerieri capi sala (3%) addetti alla reception (2%) e assistenti di cucina(2%). Quasi perfetto l’equilibrio di genere: dei circa 13.000 lavoratori analizzati il 52% sono uomini e il 48% donne.

Il lavoro temporaneo in questo comparto rappresenta un punto di partenza concreto per i giovani per entrare nel mondo del lavoro e acquisire esperienza. Non a caso, oltre 7 contratti temporanei su 10 (72%) riguardano persone con meno di 35 anni: la fascia 15–24 anni è la più rappresentata (40%), seguita da quella 25–34 (31,5%).

Ma dove si concentra la domanda di lavoro temporaneo nell’hospitality? In cima alla classifica troviamo la Lombardia, che da sola raccoglie il 48% dei lavoratori del settore, trainata da Milano, epicentro di eventi business, congressi internazionali e turismo fieristico. Seguono regioni ad alta densità produttiva e ricettiva come Emilia-Romagna (9%), Piemonte (5%) e Veneto (4%) – quest’ultima anche polo turistico di rilievo.

A livello provinciale, la graduatoria è guidata da Milano (42%) – cuore pulsante del turismo d’affari – seguita dalla provincia Sud-Sardegna (11%), meta estiva tra le più amate per la bellezza del mare e l’elevata attrattività turistica. La regione registra una forte concentrazione di richieste legate all’hospitality, spinte dalla forte presenza di strutture ricettive che accolgono una clientela nazionale e internazionale particolarmente attenta alla qualità dell’esperienza. Seguono poi Torino e Roma (entrambe al 4%), a testimonianza di un mix equilibrato tra destinazioni metropolitane e leisure.

“L’hospitality è uno dei settori più dinamici del lavoro temporaneo. Cambiano le stagioni, arrivano gli eventi, si spostano i flussi: servono soluzioni rapide, intelligenti, su misura –spiega David Bryant, Direttore Commerciale di iziwork Italia – Con iziwatch fotografiamo queste trasformazioni in tempo reale, e i dati parlano chiaro: il comparto offre opportunità reali, soprattutto ai più giovani, che trovano qui un primo accesso al mondo del lavoro. Noi siamo già attivi nei territori: ad esempio a Torino, dove siamo stati partner del Kappa Future Festival, a Roma per il supporto logistico agli ATP Finals, o in Sardegna, a Pula, dove reclutiamo per resort di lusso in cerca di profili anche oltre la stagione estiva, per eventi e servizi esclusivi. Per noi tecnologia, velocità e prossimità non sono solo slogan: sono il nostro modo concreto di stare accanto a chi cerca e offre lavoro”.