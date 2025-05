Cresce l’occupazione Liguria, ma 72mila posti a rischio entro 2040

Cresce l’occupazione in Liguria, ma il futuro del mercato del lavoro regionale è minacciato dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla carenza di ricambio generazionale. (Ansa)



È quanto emerge dal rapporto “Crisi demografica e invecchiamento: l’impatto sul mercato del lavoro in Liguria”, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e presentato oggi a Genova, in occasione della 16ª edizione del Festival del Lavoro. Nel quinquennio 2019-2024 la Liguria ha fatto registrare un incremento degli occupati nella fascia 15-64 anni del 5,2% (30mila unità in più), superiore sia alla media nazionale (+3,2%) sia a quella del Nord-Ovest (+2,2%).

A trainare sono soprattutto gli uomini (+6,3%) e i giovani tra i 15 e i 34 anni (+12,9%), con un netto miglioramento dei tassi di occupazione anche nelle fasce giovanili. Parallelamente, però, la regione si conferma tra le più anziane d’Italia: il 45,4% dei lavoratori ha più di 50 anni, ben oltre la media nazionale del 40,6%.

Inoltre, secondo le proiezioni elaborate su dati Istat, entro il 2040 la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) potrebbe ridursi di oltre 106mila persone, con una conseguente perdita stimata di 72mila posti di lavoro. Genova rischia di perdere circa 40mila occupati (-11,8%). Lo studio segnala anche l’aumento delle difficoltà di reperimento di figure professionali da parte delle imprese: nel 2024 il 49,9% delle assunzioni è stato considerato di difficile reperimento, a fronte del 23,4% del 2019. Le professioni più critiche sono quelle tecnico-operative, come operai specializzati, conduttori di veicoli, meccanici, tecnici della salute e saldatori, con tassi di irreperibilità superiori al 60%.Secondo la Fondazione Studi, per mantenere invariato il numero di occupati attuali, la Liguria dovrebbe aumentare il proprio tasso di occupazione dal 67,3% al 76,2% entro il 2040.