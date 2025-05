In Lombardia cresce la produzione e aumenta l’occupazione

La Lombardia raccoglie oltre un terzo del totale in valore delle partecipazioni estere sul suolo nazionale e sviluppa circa un quinto degli investimenti netti italiani fuori dai confini; oltre il 60% degli investitori stranieri in Italia e 92 dei 100 investitori più significativi, sono proprio in Lombardia. Numeri che fanno della Lombardia “la prima regione manifatturiera in Europa”, con l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, che auspica che questo primato “rimanga tale anche nei prossimi anni”. (Ansa)



Alla presentazione dei dati hanno partecipato anche il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, il presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini e il presidente della Confederazione delle libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) Stefano Fugazza. L’occupazione torna a crescere sia per l’industria sia per l’artigiano, con il saldo positivo tra ingressi e uscite (+0,5%). Si riduce anche il ricorso alla cassa integrazione che resta maggiormente utilizzata dai settori più in difficoltà (siderurgia, tessile, abbigliamento).