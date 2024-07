Ue, pressione fiscale in leggero calo in Italia

È in leggero calo, in Ue, la pressione fiscale, scesa nel 2022 ad una media del 40,1% del Pil. Il peso delle imposte sul lavoro rispetto alle entrate totali è diminuito al 50,6% mentre è cresciuta la tassazione del capitale, che arriva al 22,1% sul totale delle entrate. Sono alcuni dei dati dell’«Annual report on taxation 2024», l’analisi con cui, ogni anno, la Commissione europea fa il punto sui sistemi fiscali degli Stati membri, per fornire informazioni sulle diverse tipologie di imposte nei diversi Paesi. La situazione varia in maniera significativa nei 27 e oscilla dal 20,9% dell’Irlanda al 46,2% della Francia, con l’Italia che si attesta al 42,7%. (Sole 24 Ore)

Nella metà dei paesi, spiega il Report, la pressione fiscale è rimasta al di sotto dei livelli pre-pandemia: ciò fa pensare che, sebbene alcuni Stati siano riusciti a riprendersi e a migliorare i propri sistemi fiscali, altri sono ancora alle prese con le ripercussioni degli shock che hanno colpito l’economia europea a partire dal 2020. Le previsioni per il prossimo futuro mostrano che la pressione fiscale rimarrà tendenzialmente al di sotto del 40%, arrivando al 39,8% nel 2025. Nel 2022 la composizione del gettito fiscale evidenzia un leggero spostamento dalle tasse sul lavoro e sui consumi, alle imposte sul capitale. Ciò può essere attribuito a diversi fattori, inclusa la crescita più rapida dei profitti aziendali rispetto ai salari nominali e alla tendenza alla diminuzione delle entrate derivanti da imposte ambientali e da altre imposte sulle esternalità.

Le tasse sul lavoro (compresi i contributi sociali) costituiscono ancora più della metà delle entrate fiscali nell’Unione, ma il loro peso rispetto alle entrate totali è diminuito nel 2022 al 50,6%, ovvero 0,6 punti percentuali in meno rispetto al 2021 e 1,1 pp in meno rispetto alla media nel periodo 2015-2019. Nel 2022 cresce, invece, la quota delle imposte sul capitale sul totale delle entrate complessive, che arriva al 22,1% , ossia 0,9 punti percentuali in più rispetto al 2021 e di 1,7 pp sopra la media nel periodo 2015-2019. Le entrate derivanti dalle imposte sui consumi rappresentano il 27,3% delle entrate fiscali totali nel 2022, con 0,3 punti percentuali in meno rispetto al 2021 e 0,6 punti percentuali al di sotto della media del periodo 2015-2019. L’imposta sul valore aggiunto (Iva) costituisce una significativa fonte di entrate, che si attesta al 18,6% di tutti i proventi fiscali nell’Ue-27, con un trend in crescita.