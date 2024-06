La spinta alla sostenibilità di Ferrovie dello Stato: i progetti in campo

Il Gruppo FS ha deciso di dare un significato concreto a questa ricorrenza firmando un protocollo con alcune associazioni ambientaliste ed animaliste: LAV (Lega Anti Vivisezione), Legambiente ed Enpa (Ente Nazionale Protezione degli Animali). L’obiettivo è unire le forze e le competenze in favore della sostenibilità ambientale, in particolare per la tutela degli animali e della biodiversità. L’accordo dà vita a una cabina di regia con il compito di elaborare un piano d’intervento territoriale che poi verrà attuato da gruppi di lavoro. (Corriere)

Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri, ha lanciato una promo speciale: il 5 giugno chi acquista biglietti per viaggiare dal 15 luglio al 15 settembre può usufruire di sconti su Frecce, Intercity e treni regionali. È inoltre in programma per oggi Officina della Sostenibilità, evento con l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, durante il quale verrà redatto il Manifesto della Sostenibilità: un documento che identifica le parole chiave dell’essere sostenibili di Trenitalia e che orienterà le future azioni verso il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Relativamente ai primi quattro mesi del 2024 sono stati 150 milioni i viaggiatori che, spostandosi in treno, hanno generato un risparmio di 700 milioni di euro di costi ambientali e sociali e evitato l’emissione nell’aria di 900mila tonnellate di CO2 rispetto all’utilizzo dell’auto. Lo scorso aprile, Trenitalia è stata inoltre la prima impresa ferroviaria europea a rendere note le emissioni di CO2 dei viaggi attraverso l’integrazione sui propri sistemi di vendita di Ecopassenger. Con un investimento di 60 milioni di euro di fondi PNRR, Trenitalia ha introdotto a partire dallo scorso marzo i nuovi treni ibridi Intercity in Calabria, Basilicata e Puglia. La Calabria, inoltre è stata scelta come regione pilota nella sperimentazione di carburanti alternativi: a luglio è stato infatti presentato il primo treno regionale ibrido Blues alimentato con biocarburante HVO in purezza, un biocarburante fornito da Eni Sustainable Mobility che può contribuire alla riduzione di oltre l’80% delle emissioni di CO2 eq. L’impegno del Polo Logistica verso le tematiche ambientali è testimoniato dall’utilizzo del vettore ferroviario quale modalità preferenziale di trasporto per l’erogazione dei propri servizi di logistica integrata, conseguendo così un vantaggio in termini di mobilità sostenibile e di riduzione delle emissioni. In termini di sostenibilità, il trasporto su ferro è l’unica chiave verosimile per raggiungere gli obiettivi richiesti dell’UE. Nel 2023, grazie al modello di logistica integrata, il Polo Logistica ha permesso di risparmiare all’ambiente 1,5 milioni di tonnellate di CO2 rispetto al trasporto su camion.