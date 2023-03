Meno alunni stranieri tra i banchi di scuola quest’anno

Il fenomeno migratorio negli ultimi anni è andato assumendo caratteristiche diverse. La tragedia del naufragio di un’imbarcazione a 150 metri dalla battigia davanti a Steccato di Cutro in Calabria ha riportato il tema migranti al centro dell’agenda politica italiana.

Come riportano i dati del Sole 24 ore ripresi da un’indagine dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’anno scolastico 2020/2021, per la prima volta dopo quarant’anni, si registra una diminuzione del numero degli alunni provenienti da famiglie immigrate.

L’indagine stima che al 1° gennaio 2022 gli stranieri presenti in Italia siano poco più di 6 milioni , 88mila in più rispetto alla stessa data del 2021. Il bilancio demografico del 2021 quindi mostra una leggera ripresa della crescita della popolazione straniera in Italia. Un tema che sarà centrale per il Governo, sia in tema di gestione dei flussi che di integrazione.