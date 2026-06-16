Perù: economia oltre le attese, Pil in crescita del 3,7% ad aprile

L’economia del Perù ha registrato ad aprile una crescita del 3,73% rispetto allo stesso mese del 2025, superando le previsioni degli analisti che stimavano un aumento del 3,55%. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale di statistica e informatica (Inei), con un dato in accelerazione rispetto al +3,21% registrato a marzo. A sostenere l’espansione sono stati soprattutto i settori delle costruzioni e del commercio, cresciuti rispettivamente del 12,88% e del 7,31%, grazie alla tenuta della domanda interna. Risultati positivi sono arrivati anche dalla pesca e dalla produzione di energia elettrica. (Ansa)

In controtendenza, invece, il comparto minerario e degli idrocarburi, uno dei pilastri dell’economia peruviana, ha registrato una contrazione del 3,24%, mentre l’agricoltura è diminuita dell’1,64%. Il dato arriva mentre il Paese attraversa una fase di incertezza politica dopo il testa a testa nelle recenti elezioni presidenziali. Le autorità elettorali stanno ancora esaminando centinaia di migliaia di schede oggetto di contestazione e il risultato definitivo potrebbe richiedere diverse settimane. Nonostante le ricorrenti crisi istituzionali degli ultimi anni, il Perù continua a essere considerato una delle economie più solide dell’America Latina.