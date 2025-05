FS: sperimentazione del wifi sulle linee dell’alta velocità con Starlink

Le Ferrovie dello Stato hanno avviato una sperimentazione di alcune settimane con “due soggetti per rendere possibile la connessione sui treni durante l’intera tratta dell’Alta velocità. E uno dei due soggetti è Starlink”. È il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a ufficializzare la notizia, dopo le indiscrezioni di stampa. Dal Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma, il ministro dei trasporti, nel corso di una intervista, ricorda che una delle prime richieste ai vertici, vecchi e nuovi, di Ferrovie dello Stato, era di “rendere possibile la connessione durante l’intera tratta dell’Alta velocità tra Milano e Roma”. E su questo dossier è “vero che le Ferrovie hanno scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare e uno dei due è Starlink, visto che è uno dei pochi in grado di garantire questo servizio”, sottolinea Salvini. (Sole 24 Ore)

Più nel dettaglio, il sistema, secondo quanto ha riportato il quotidiano La Stampa, consiste nel posizionare la famosa ’tavoletta” di Starlink sul tetto dei vagoni e delle stazioni sperdute, prendere il segnale satellitare e tradurlo in connettività wifi. Sul tema il ministro dei Trasporti ha spiegato che c’è tutto l’interesse a “garantire a chi viaggia sulle linee di alta velocità una connessione che oggi non c’è”, e che a decidere, in piena autonomia, sarà Ferrovie dello Stato. Se la “sperimentazione dovesse andare a buon fine sarò il primo sostenitore di un accordo con Starlink”, sottolinea Salvini.

Dal canto suo il gruppo, spiegano fonti di Fs interpellate dall’ANSA, sta investendo in progetti di “potenziamento della connettività a bordo dei treni e ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva di viaggio dei passeggeri”. Tra i fornitori ai quali il gruppo affida il servizio di wifi a bordo treno figura l’azienda Icomera che ha integrato Starlink nei propri sistemi. Sono in fase di “valutazione e analisi eventuali sperimentazioni che possano coinvolgere anche i satelliti Starlink per progetti delle società del gruppo”, aggiungono. La carta Starlink era circolata anche nei mesi scorsi sul fronte dei collegamenti per le comunicazioni. Una ipotesi che era poi tramontata dopo un botta e risposta tra il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e Andrea Stroppa, rappresentante italiano di Elon Musk.

Dopo l’annuncio relativo alla sperimentazione per il collegamento wifi sui treni non mancano le polemiche da parte delle opposizioni. Per il leader dei verdi Bonelli il vicepremier sta trasformando l’Italia in una colonia tecnologica americana. I senatori del Partito Democratico, Lorenzo Basso e Antonio Nicita, ritengono che Salvini “starebbe pensando di fare un regalo a Starlink, l’azienda di Elon Musk. Con una battuta, si potrebbe dire che il vero chiodo fisso sui treni di cui il ministro ci ha parlato in aula fosse, in realtà, Musk”. Ma dal palco del Teatro Sociale di Trento, il ministro dei Trasporti afferma di aver letto le “solite polemiche del Pd e vorrei sottolineare che se Musk aspetta che a fargli dei regali sia Salvini, allora è messo male”.