Effetto Musk su Tesla: permute record per comprare vetture di altri marchi

Gli effetti dell’ascesa politica di Elon Musk su Tesla continuano a farsi sentire. E mentre il miliardario si prepara a chiudere il suo secondo mese alla Casa Bianca, sempre più proprietari della “sua” auto elettrica stanno scegliendo la strada della permuta per andare su altri marchi. E lo stanno facendo con numeri mai così alti. Nel frattempo, il presidente Trump lo difende, definendo gli attacchi a Musk un «vandalismo peggiore dell’assalto al Campidoglio. (Sole 24 Ore)

La notizia sulle permute arriva da Edmudns, sito internet che si occupa di analisi in campo automotive negli Stati Uniti. Secondo i dati pubblicati, il mese di marzo ha rappresentato “la quota più alta mai registrata” di permute di Tesla verso auto nuove o usate da parte di concessionari di altre marche.

I dati dicono che mese di marzo 2025, negli Stati Uniti, si è registrato un aumento significativo delle permute di veicoli Tesla. Fino al 15 marzo, le Tesla dei modelli dal 2017 in poi hanno rappresentato l’1,4% di tutte le permute veicolari, rispetto allo 0,4% dello stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento comunque significativo, anno su anno.

Da quando, a gennaio, è arrivato a Washington D.C. come figura centrale della seconda amministrazione Trump, Musk ha dato il via a licenziamenti di massa per il taglio della spesa pubblica americana. È lui l’uomo chiave del DOGE, e sta portando avanti scelte contestatissime, che hanno acceso focolai in tutti gli USA, con azioni di protesta anche davanti alle concessionarie Tesla. E si sono verificati numerosi atti di vandalismo nei confronti delle vetture parcheggiate qua e là per le città.