FINANZA

Sace con HSBC: 200 milioni di dollari a Vinfast per far crescere l’export italiano

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Sace, l’export credit agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ha garantito un finanziamento da 200 milioni di dollari in favore di VinFast, società automotive del gruppo vietnamita Vingroup, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di export per le imprese italiane. (Borsa Italiana)

L’operazione è stata strutturata da un pool bancario composto da Hsbc, in qualità di coordinator, Bnp Paribas e Barclays. L’operazione è infatti parte del programma Push Strategy, l’iniziativa sviluppata da Sace per aiutare le aziende italiane a entrare nei mercati internazionali garantendo finanziamenti a grandi importatori esteri in cambio del loro impegno ad acquistare più prodotti e servizi dall’Italia, anche attraverso la partecipazione a iniziative di business matching.

In questa direzione, l’operazione mira a rafforzare i rapporti commerciali con le imprese italiane e a facilitare l’ingresso di nuovi fornitori nelle filiere di Vingroup.

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