InternazionaleTendenze

Giappone, Pil sotto le attese nel secondo trimestre

Photo of Redazione Redazione2 ore fa
11.065 meno di un minuto fa
pena di morte Giappone

L’economia giapponese registra una crescita inferiore alle attese nel secondo trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un incremento dello 0,3% su trimestre, contro la salita dello 0,5% sia stimata dagli analisti sia del trimestre precedente. (Borsa Italiana)

Su anno il PIL è aumentato dell’1,1% rispetto al +2% indicato dal consensus e contro il +1,9% precedente (rivisto da +1,8%).

I consumi privati sono risultati stabili su trimestre (attese +0,5%) mentre gli investimenti sono calati dell’1,2% a fronte di un consensus che stimava un +0,4%.

Tags
Photo of Redazione Redazione2 ore fa
11.065 meno di un minuto fa
Photo of Redazione

Redazione

 

 

Articoli Correlati

Photo of Terna: a luglio record assoluto della domanda di elettricità

Terna: a luglio record assoluto della domanda di elettricità

6 giorni fa
Photo of Turismo in Italia da record: a luglio salgono le presenze degli stranieri

Turismo in Italia da record: a luglio salgono le presenze degli stranieri

6 giorni fa
Photo of Petrolio, calano consumi e scorte: Opec rivede le stime per il 2026

Petrolio, calano consumi e scorte: Opec rivede le stime per il 2026

6 giorni fa
Photo of Il Made in Italy non sente la crisi, vola l’export in un anno

Il Made in Italy non sente la crisi, vola l’export in un anno

7 giorni fa

Lascia un commento

Back to top button
NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!