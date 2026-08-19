Giappone, Pil sotto le attese nel secondo trimestre

L’economia giapponese registra una crescita inferiore alle attese nel secondo trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un incremento dello 0,3% su trimestre, contro la salita dello 0,5% sia stimata dagli analisti sia del trimestre precedente. (Borsa Italiana)

Su anno il PIL è aumentato dell’1,1% rispetto al +2% indicato dal consensus e contro il +1,9% precedente (rivisto da +1,8%).

I consumi privati sono risultati stabili su trimestre (attese +0,5%) mentre gli investimenti sono calati dell’1,2% a fronte di un consensus che stimava un +0,4%.