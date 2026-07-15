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Lombardia-Giappone, l’interscambio tocca quota 3,77 miliardi

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Nel 2025 l’interscambio tra Giappone e Lombardia ha raggiunto i 3,77 miliardi di euro, con una bilancia commerciale favorevole alla regione grazie a un export di oltre 2,2 miliardi. (Ansa)

Dopo la missione lombarda in Giappone sono state sviluppate diverse iniziative condivise con la Prefettura di Osaka e la Japan external trade organization (Jetro), ente semi-governativo che promuove i rapporti economico commerciali tra il Giappone ed il resto del mondo, per esempio per favorire l’attivazione di un collegamento aereo diretto tra Milano e Osaka, ma anche il rafforzamento dei rapporti tra università e centri di ricerca e la collaborazione nell’ambito degli Its.

A meno di un anno dalla firma di quel memorandum, Palazzo Lombardia ha ospitato un’evento che ha riunito rappresentanti istituzionali italiani e giapponesi con l’obiettivo di consolidare la collaborazione.
“Tra la Lombardia e il Giappone, e in particolare con la Prefettura di Osaka – ha evidenziato il governatore Attilio Fontana – esistono numerosi elementi di affinità. Ci accomuna soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, con una forte attenzione all’innovazione, alla ricerca e alle tecnologie deep tech: ambiti che rendono sempre più interessanti le relazioni tra i nostri sistemi imprenditoriali”.

“La nostra volontà è trasformare questo rinnovato slancio in una collaborazione stabile e di lungo periodo. Per la Lombardia il Giappone è un partner strategico – ha commentato il sottosegretario regionale ai Rapporti interazionali Raffaele Cattaneo -. In uno scenario globale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche rafforzare i rapporti con partner che condividono i nostri valori significa contribuire a costruire relazioni internazionali più solide e resilienti”.

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