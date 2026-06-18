SACE premiata da TXF come migliore Export Credit dell’anno

SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal MEF, è stata premiata come migliore Export Credit Agency dell’anno da TXF, il player internazionale specializzato in servizi dedicati al mondo dell’export credit, nell’ambito dei TXF Industry Choice Awards. (Borsa Italiana)

Il riconoscimento è stato annunciato in occasione di TXF Global 2026, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale dell’export finance, che ha riunito per tre giorni oltre 1.500 delegati, 280 speaker e rappresentanti da più di 60 Paesi.

Il riconoscimento premia l’eccellenza, l’innovazione e la capacità di fare squadra di SACE nel mercato europeo e globale dell’export finance, confermandone il ruolo quanto mai centrale di partner di riferimento non solo per le imprese esportatrici italiane, ma anche per le loro controparti estere, anche alla luce del nuovo Piano Strategico SACE50.

Alla base degli Industry Choice Awards c’è un sondaggio che coinvolge centinaia di esportatori, acquirenti e operatori internazionali del settore export credit, che esprimono le loro valutazioni su una serie di fattori (competenza di mercato, capacità di supportare efficacemente i clienti e propensione all’innovazione).

La giuria ha premiato anche tre grandi operazioni internazionali coordinate da SACE al fianco di aziende esportatrici italiane: l’operazione SSAB in Svezia per la realizzazione di un impianto siderurgico totalmente green (Europe Deal of the Year); l’operazione Sonangol in Angola per lo sviluppo di un progetto energetico (Africa Deal of the Year); l’operazione NCL NextGen Class I per la struzione di una nuova nave da crociera (Transport Deal of the Year).