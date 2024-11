Poli tecnologici laziali, Intesa Sanpaolo: nel II trimestre export in crescita

Le esportazioni dei poli tecnologici laziali hanno registrato un incremento del 10,6% tendenziale a prezzi correnti nel secondo trimestre dell’anno. Lo segnala il monitor dei poli tecnologici del Lazio realizzato da Intesa Sanpaolo. Nel periodo aprile-giugno, il polo farmaceutico ha evidenziato una crescita del 21,9% trainata dagli scambi con il Belgio (+22,6%), i Paesi Bassi (+56,3%) e gli Stati Uniti (+71,3%). (Sole 24 Ore)

Trend positivo anche per il polo ICT romano(+31,6% nel secondo trimestre): a sostenere il rimbalzo hanno contribuito in particolare Regno Unito (+18,5%), Stati Uniti (+7,4%) e Germania (+55,8%), ottime le performance nei Paesi Bassi e negli Emirati Arabi Uniti. Nei primi 6 mesi del 2024 le esportazioni dell’Ict romano si sono cosi’ posizionate su livelli pari a 585,4 milioni di euro, in aumento del 20,2% rispetto al 2023.

Prosegue la contrazione dell’aerospazio gia’ in flessione nel 2023: nei primi sei mesi di quest’anno il calo e’ stato di 431 milioni a 625,3 milioni di euro. A condizionare negativamente la performance del polo ha contribuito soprattutto il calo delle vendite in Egitto, ma segnali negativi si sono osservati anche in Arabia Saudita, Corea e Cina.