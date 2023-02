TERNA, SVOLTA ENERGETICA

Presto il via libera alla nuova infrastruttura di TERNA, si tratta di un piano di sviluppo che costruirà l’elettrodo sottomarino in grado di collegare Abruzzo e Marche per un investimento di 1 miliardo di euro, questo permetterà di incrementare i megawatt di energia da fonti rinnovabili eolici e solari e la capacità di scambio tra il centro sud e il centro nord del nostro paese. Gli elettrodotti saranno posizionati tra l’Abruzzo e le Marche con cavi sottomarini e terrestri. L’Adriatic Link questo è il nome del progetto, è stato possibile grazie al contributo dei ministeri e delle Regioni, che hanno permesso l’avvio dell’iter autorizzativo. Si tratta di un passo fondamentale per il processo di transazione energetica in atto nel nostro paese. Questa operazione è la più importante infrastruttura elettrica realizzata in Italia dopo il Tyrrhenian Link che collegherà Campania Sicilia e Sardegna.

L’ Adriatic Link avrà un ruolo di primo piano per l’autonomia del gas importato e abbassare i costi dell’energia con un massiccio programma di sviluppo delle rinnovabili.

Anche Snam Rete Gas ha un ruolo di fondamentale importanza per aumentare la capacità dei gasdotti tra sud e Nord con il progetto della dorsale Adriatica, la consultazione pubblica si è conclusa e ora si attende la decisione dell’autorità Arera.

Il ministro dell’ambiente Fratin ha dichiarato che il governo fara tutto il possibile per accellerare l’autorizzazione.