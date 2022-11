L’importanza della diversity nelle aziende, il nuovo piano di Acea

Sostenibilità, come è noto, non significa soltanto protezione dell’ambiente e tutela delle risorse naturali, ma è un concetto che ha anche un’accezione sociale, sul quale sono particolarmente attive ovviamente le aziende, chiamate a rendere adeguato il contesto lavorativo per i propri dipendenti, valorizzando le differenze e promuovendo politiche di equality. Si tratta di una delle sfide più importanti per le società, italiane e non solo. In ambito nazionale, una delle best practice in materia viene da Acea.

Il Gruppo, multiutility italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale, consapevole del proprio ruolo sul territorio, da tempo promuove e realizza iniziative volte all’inclusione, sulla base di un piano di sostenibilità che si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare il Gruppo ha realizzato negli ultimi anni iniziative volte a sostenere le politiche in materia di equality con azioni specifiche sulla valorizzazione della diversità.

Per dare concretezza e coralità a tali azioni il Gruppo ha recentemente varato la nuova Politica di Equality, Diversity & Inclusion, raccolta in un documento aggiornato su base annuale, predisposto e monitorato dalle strutture organizzative aziendali.

In questo quadro si inseriscono anche le iniziative del Gruppo rivolte alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre ogni anno il 25 novembre. Acea ha aderito alla Giornata mettendo ad esempio a disposizione delle dipendenti lo sportello di ascolto “Sostegno Donna”, un canale di assistenza rivolto a tutte coloro che stanno affrontando una situazione di disagio: saranno supportate da psicologi, esperti civilisti e penalisti, assistenti sociali per intraprendere percorsi specifici.

Il servizio è gestito dalla Onlus Weworld, organizzazione esperta in diritti delle donne e dei bambini che ha messo a disposizione un numero verde dedicato.

Inoltre, il Gruppo Acea ha sostenuto il Comune di Roma e la Regione Lazio nelle loro iniziative di sensibilizzazione sul tema, illuminando simbolicamente di rosso e di arancione rispettivamente le facciate di Campidoglio e Regione Lazio.