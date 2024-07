Lavoro: in Basilicata a luglio 4060 assunzioni

In base ai sondaggi effettuati sui fabbisogni aziendali, saranno 4.060 le nuove assunzioni a luglio in Basilicata, con un saldo negativo rispetto all’analogo mese del 2023 di 440 unità. Lo rileva – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Camera di Commercio della Basilicata – il bollettino di Excelsior Informa, redatto mensilmente da Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e dalle Camere di Commercio su indicazione delle aziende. (Ansa)



Nel comunicato è inoltre specificato che “nel 15% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’85% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita): una percentuale più alta rispetto ai mesi precedenti, in coincidenza del lavoro estivo fortemente stagionalizzato”. A livello di profili professionali “gli operai specializzati e i conduttori di impianti occuperanno il 36% delle nuove entrate, seguiti da professioni commerciali e dei servizi (34%) e da profili generici (14%).

In prevalenza, i nuovi assunti accedono al mercato del lavoro con una qualifica o diploma professionale (44%), un diploma di scuola media superiore (26%) o con il completamento della scuola dell’obbligo (20%). Solo l’8% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato”.

Tra gli altri dati resi noti anche quelli delle assunzioni che a luglio si concentreranno per il 56% nel settore dei servizi e per il 76% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; l’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%); per una quota pari al 28% interesseranno giovani con meno di 30 anni e per il 16% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. In 51 casi su cento le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.