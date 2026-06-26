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Bce, da indici pmi segni di peggioramento nel secondo trimestre

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ECB - Luminale 2016 Euro Tower , MB

Gli indicatori a breve per l’economia dell’area euro “sono peggiorati da marzo” e “indicano chiaramente l’impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull’attività economica”. Lo scrive la Bce. (Ansa)

L’indice pmi composito flash dell’area euro è ulteriormente sceso a maggio, e la Bce nota che è restato “in territorio di contrazione per due mesi consecutivi” sottolineando “l’impatto negativo della guerra in Medio Oriente sulle percezioni della produzione”.

Gli indicatori puntano a “un deciso rallentamento” dei consumi col rivelarsi dell’impatto della guerra”, che “è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre”.

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