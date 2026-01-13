Economia

Crisi per commercio online, dalla Sicilia 13,5 milioni alle piccole imprese

La giunta regionale ha approvato la bozza di decreto dell’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio in Sicilia, alle prese con la crisi creata dalla concorrenza delle vendite on line e della grande distribuzione. (Ansa)

I fondi, provenienti dai rientri del Piano sviluppo e coesione 2014-2020, saranno gestiti da Irfis-FinSicilia.

“Con questo intervento – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – il mio governo risponde alle istanze delle associazioni di categoria che avevano rappresentato la necessità di un intervento di sostegno per le imprese del settore fortemente indebolite dalla forte crescita del commercio on line e dal ruolo dei grandi operatori commerciali.

L’obiettivo è rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano”.
Il decreto sarà inviato alla commissione Bilancio dell’Ars per il relativo parere. Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, Irfis pubblicherà gli avvisi o le schede prodotto che disciplineranno i criteri di dettaglio, le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti. Gli avvisi prevederanno, inoltre, premialità per le imprese che prendono parte a operazioni di aggregazione, incentivando così la collaborazione e il consolidamento del tessuto imprenditoriale.

Per la presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale Patrizia Di Dio “la misura che offrirà strumenti utili per investire, innovare e rafforzare le attività, consentendo alle aziende di guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

