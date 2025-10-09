Lagarde (BCE): l’inflazione rimane vicina al nostro obiettivo del 2%

“L’inflazione rimane vicina al nostro obiettivo del 2%”. Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), in audizione al Committee on Economic and Monetary Affairs del Parlamento europeo.

“Le prospettive di inflazione nell’area euro rimangono più incerte del solito, con un contesto di politica commerciale globale ancora volatile responsabile di rischi sia al rialzo che al ribasso – ha aggiunto – Allo stesso tempo, con l’arrivo di nuove informazioni, la gamma di rischi da entrambe le parti si è ridotta”. (Repubblica)

Lagarde ha spiegato che, nella prima metà dell’anno, l’economia è cresciuta dello 0,7% in termini cumulativi, grazie alla resilienza della domanda interna. “La crescita più forte nel primo trimestre rifletteva in parte l’anticipazione del commercio globale in vista dei previsti aumenti tariffari – ha sottolineato – La crescita è stata inferiore nel secondo trimestre, con l’inversione di questo effetto”.

“Si prevede che la debole performance delle esportazioni, trainata dall’aumento dei dazi, dall’euro più forte e dall’aumento della concorrenza globale, frenerà la crescita per il resto dell’anno – ha aggiunto – Tuttavia, l’effetto di questi venti contrari sulla crescita dovrebbe attenuarsi il prossimo anno. Allo stesso tempo, gli indicatori delle indagini suggeriscono che i servizi continuano a crescere, segnalando un certo slancio positivo di fondo nell’economia”.

“Nonostante l’indebolimento della domanda di lavoro, il mercato del lavoro rimane una fonte di forza e si prevede che sosterrà la spesa dei consumatori – ha evidenziato la presidente della BCE – Sia la spesa dei consumatori che gli investimenti dovrebbero beneficiare dei nostri passati tagli dei tassi di interesse, che si riflettono sulle condizioni di finanziamento. Gli investimenti dovrebbero inoltre essere sostenuti da una consistente spesa pubblica per infrastrutture e difesa”.

Secondo Lagarde, “i rischi per la crescita economica sono diventati più bilanciati, poiché la probabilità che si materializzino importanti rischi al ribasso legati ai dazi è diminuita, grazie al nuovo accordo commerciale. Allo stesso tempo, permangono i rischi che le rinnovate tensioni commerciali possano ulteriormente frenare esportazioni, investimenti e consumi. Al contrario, una spesa per la difesa e le infrastrutture superiore alle attese e riforme volte a migliorare la produttività contribuirebbero alla crescita. Le tensioni geopolitiche rimangono una delle principali fonti di incertezza”.