Bonus per assumere giovani e donne: firmati i decreti attuativi

Con la firma dei due decreti ministeriali Lavoro-Mef di attuazione dei bonus per favorire le assunzioni giovani e donne previsti dal decreto Coesione, scatta il conto alla rovescia per l’applicazione degli esoneri contributivi. I due provvedimenti che sono al vaglio degli organi di controllo definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. (Sole 24 Ore)

Per il ministro del Lavoro, Marina Calderone «con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno».

Per l’operatività degli incentivi si attende, dunque, il parere della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione dei due decreti in Gazzetta Ufficiale o la pubblicità legale sul sito del ministero del Lavoro. Vediamo nel dettaglio i tempi previsti dai decreti attuativi, e cosa prevede il decreto Coesione (legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60)

È previsto un “doppio binario” per entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027, poiché sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue: in sostanza, dopo il confronto con la Commissione Europea è stata svincolata la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) con due distinte decorrenze per la fruizione del bonus. Nel primo caso, i datori di lavoro privati che abbiano assunto dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio massimo di 500 euro mensili per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) e di 650 euro per donne disoccupate da oltre 24 mesi (bonus donne), ovunque residenti sul territorio nazionale.