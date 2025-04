Dazi, petrolio e gas: prezzi in calo. Quale impatto generano sulle bollette?

Cala il prezzo del gas e del petrolio assieme agli altri asset e gli indici di Borsa internazionali in scia alla guerra dei dazi. L’indice Wti (relativo al greggio) per maggio è arrivato in giornata a perdere fino al 2,74% a 60,29 dollari al barile e Brent con scadenza giugno in discesa del 2,62% a 63,86 dollari. Non solo: è arrivato a cedere fino al 6,4% a 34 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam. (Il Messaggero)

«Il crollo dei prezzi di petrolio e gas – secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia – è una notizia positiva per la bolletta energetica italiana, si tratta del primo meccanismo di efficiente aggiustamento in quello che ho definito ‘delirio dell’energia’ dopo tre anni di guerra. Il mercato comincia a mettere a posto l’economia, dopo questa follia dei dazi». Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le prospettive e i possibili effetti sul prezzo di gas e luce in Europa.